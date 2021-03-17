Одесский бульвар Жванецкого: кто «по второму кругу» проводит ремонт обновленной части?

Обновленная часть одесского бульвара Жванецкого снова подверглась ремонту. Как говорится, по второму кругу. За чей счет?

«Одесская жизнь» рассказывала, что после таяния снега на обновленной части бульвара Жванецкого «разгулялась» плитка, появились и другие «негаразды». Позже мы сообщали, что обновленную часть бульвара снова ремонтируют: плитку снимают и укладывают «по новой».

Кто проводит этот ремонт? Проще говоря, за чей счет он ведется?

В пресс-службе управления капитального строительства Одесского горсовета нам сообщили, что эти работы на бульваре ведет компания-подрядчик.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что заказчиком капремонта бульвара Жванецкого выступает управление капитального строительства Одесского горсовета, а генеральным подрядчиком является ООО «Экстерьер-дизайн».

Напомним также, что сейчас идет капитальный ремонт второй части бульвара Жванецкого – от улицы Торговой до памятника Апельсину.

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