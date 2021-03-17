Одесский бульвар Жванецкого: кто «по второму кругу» проводит ремонт обновленной части?

Обновленная часть одесского бульвара Жванецкого снова подверглась ремонту. Как говорится, по второму кругу. За чей счет?
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«Одесская жизнь» рассказывала, что после таяния снега на обновленной части бульвара Жванецкого «разгулялась» плитка, появились и другие «негаразды». Позже мы сообщали, что обновленную часть бульвара снова ремонтируют: плитку снимают и укладывают «по новой».
Кто проводит этот ремонт? Проще говоря, за чей счет он ведется?
В пресс-службе управления капитального строительства Одесского горсовета нам сообщили, что эти работы на бульваре ведет компания-подрядчик.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что заказчиком капремонта бульвара Жванецкого выступает управление капитального строительства Одесского горсовета, а генеральным подрядчиком является ООО «Экстерьер-дизайн».
Напомним также, что сейчас идет капитальный ремонт второй части бульвара Жванецкого – от улицы Торговой до памятника Апельсину.
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