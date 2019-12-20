Одесский аэропорт вскоре начнет отправлять все рейсы из нового терминала

Все авиакомпании, работающие в Международном аэропорту “Одесса”, с 15 января 2020 года начнут работать в новом терминале.

Об этом сказала гендиректор аэропорта Ольга Макогонюк на заседании транспортной комиссии городского совета, сообщает “Пушкинская”.

Сейчас только три авиакомпании совершают вылет из нового терминала – «Wizz Air», «Ernest Airlines» и «SkyUp Airlines». Но скоро к ним присоединятся и другие авиаперевозчики.

Ольга Макогонюк также привела статистику о том, что в этом году услугами одесского аэропорта воспользовалось 1,8 млн пассажиров. С января по декабрь аэропорт Одессы осуществил 7 248 рейсов. Из Одессы летают в 35 направлениях в разные точки мира. При этом 15 направлений появились в этом году благодаря лоукостерам. Кроме того, в следующем году появится еще два новых рейса.

А реконструкция взлетно-посадочной полосы еще не завершена. Планируется, что эти работы закончат осенью 2020 года.

Фото: Международный аэропорт “Одесса”

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