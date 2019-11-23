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Новости Одессы и Одесской области

Одесский аэропорт восстановил работу

Одесский аэропорт восстановил работу

Международный аэропорт “Одесса” восстановил воздушное сообщение после того, как со взлетно-посадочной полосы отбуксировали турецкий боинг.

Согласно онлайн табло аэропорта, с двух часов ночи  23 ноября аэропорт начал принимать самолеты.

Напомним, 21 ноября рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Одессу, при посадке подломил переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным выводам специалистов, причиной стал сильный боковой ветер (до 17 м/с).

Самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы на стоянку аэропорта. Для этого приглашали турецких инженеров авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки самолета. Работы по эвакуации воздушного судна заняли много времени, поэтому аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты.

Фото: delo.ua

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