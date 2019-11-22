После поломки самолета Одесский аэропорт отменил все рейсы до 14.00

Службы Одесского аэропорта сейчас проводят меры по эвакуации поврежденного самолета авиакомпании Turkish Airlines со взлетно-посадочной полосы. Для этого в Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

Напомним, рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Одессу, при касании ВПП подломил переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Одесса. У самолета торвало шаси В Одесском аэропорту произошло второе ЧП за сутки!По словам очевидцев, при посадке самолета авиакомпании Turkish airlines лопнулоо шасси. Пассажиров эвакуировали с помощью аварийного трапа. Никто не пострадал. Автор видео @Krivenko Sergey Ближайшие вылеты и посадки в Одесском аэропорту отменены. Информаци о рейсах обновляется на он-лайн табло https://odesa.aeroО ЧП, которое произошло утром, 21 ноября https://odessa-life.od.ua/news/odesskij-ajeroport-vozobnovil-rabotu-problema-byla-v-polomke-chastnogo-samoleta Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 21. November 2019

По предварительным выводам специалистов, причиной стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси.

На данный момент комиссия продолжает расследовать причины инцидента.

В связи с этим аэропорт приостановил воздушное движение до 14:00.

Фото: Максим Болдин

Видео: Сергей Кривенко

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