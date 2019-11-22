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Новости Одессы и Одесской области

После поломки самолета Одесский аэропорт отменил все рейсы до 14.00

После поломки самолета Одесский аэропорт отменил все рейсы до 14.00

Службы Одесского аэропорта сейчас проводят меры по эвакуации поврежденного самолета авиакомпании Turkish Airlines со взлетно-посадочной полосы. Для этого в Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

Напомним, рейс TK 467 авиакомпании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Одессу, при касании ВПП подломил переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал.

Одесса. У самолета торвало шаси

В Одесском аэропорту произошло второе ЧП за сутки!По словам очевидцев, при посадке самолета авиакомпании Turkish airlines лопнулоо шасси. Пассажиров эвакуировали с помощью аварийного трапа. Никто не пострадал. Автор видео @Krivenko Sergey Ближайшие вылеты и посадки в Одесском аэропорту отменены. Информаци о рейсах обновляется на он-лайн табло https://odesa.aeroО ЧП, которое произошло утром, 21 ноября https://odessa-life.od.ua/news/odesskij-ajeroport-vozobnovil-rabotu-problema-byla-v-polomke-chastnogo-samoleta

Gepostet von Одесская жизнь am Donnerstag, 21. November 2019

По предварительным выводам специалистов, причиной стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси.

На данный момент комиссия продолжает расследовать причины инцидента.

В связи с этим аэропорт  приостановил воздушное движение до 14:00.

Фото: Максим Болдин

Видео: Сергей Кривенко

 

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