У Міжнародному аеропорту Одеса літак здійснив аварійну посадку: зламалася передня стійка шасі

Вчора ввечері, 21 листопада, літак, що летів зі Стамбула здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

Про це повідомив депутат Одеської міськради 5-го скликання Максим Болдін у Facebook.

– Дві поламані передні стійки за день – це занадто !!! Ось хто до нас полетить ??? Вранці Гольфстрім на Дубаї на зльоті, ввечері Турецький Боїнг на посадці! Жесть, – пише депутат.

Під час посадки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також учора зліт літака бізнес-авіації в Одеському аеропорту був перерваний “з технічних причин”. Згодом аеропорт відновив роботу.

Фото: Максим Болдін

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