fbpx
Новости Одессы и Одесской области

У Міжнародному аеропорту Одеса літак здійснив аварійну посадку: зламалася передня стійка шасі

У Міжнародному аеропорту Одеса літак здійснив аварійну посадку: зламалася передня стійка шасі

Вчора ввечері, 21 листопада, літак, що летів зі Стамбула здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси.

Про це повідомив депутат Одеської міськради 5-го скликання Максим Болдін у Facebook.

– Дві поламані передні стійки за день – це занадто !!! Ось хто до нас полетить ??? Вранці Гольфстрім на Дубаї на зльоті, ввечері Турецький Боїнг на посадці! Жесть, – пише депутат.

Під час посадки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також учора зліт літака бізнес-авіації в Одеському аеропорту був перерваний “з технічних причин”. Згодом аеропорт відновив роботу.

Фото: Максим Болдін

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить