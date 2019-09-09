Одесский аэропорт украсят огромным светящимся шаром

Возле нового терминала Одесского аэропорта установят скульптуру «Сфера», которую придумал одессит Степан Рябченко.

Как сообщает пресс-служба «Международного аэропорта Одесса, он стал победителем конкурса на проект лучшей скульптуры. В течение трех месяцев поступило более 100 заявок от художников со всего мира.

Новый арт-объект будет приблизительно 10-15 метров в высоту, рассказал изданию «Сегодня» Степан Рябченко.

“Сфера” будет состоять из led-панелей, которые вместе образуют огромный сферический экран. На нем будет транслироваться созданная автором компьютерная анимация, а изображение будет постоянно меняться.

По словам Рябченко, это будет не просто абстрактная анимация, а визуализация ветров.

Сферическая форма одновременно символизирует земной шар, бесконечность, а также очертание первой буквы в названии города.

Фото: «Международный аэропорт Одесса»