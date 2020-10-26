Одесский аэропорт не будет принимать самолеты этой ночью

Как пишет «Думская», причина – испытания светосигнальной системы, установленной на новой взлетно-посадочной полосе. Система должна пройти своеобразный тест на отказ.

Огни новой полосы будут включены постоянно с 22:00 26 октября до 09:00 27 октября. В этой связи ради безопасности полетов, действующая старая взлетная полоса не сможет включать свою светосигнальную систему.

Между тем, отправление самолетов в таких условиях не запрещено, и борт на Минск авиакомпании «Белавиа» отправится по расписанию в 2 часа ночи.

Завтрашний первый рейс из Шарм-эш-Шейха прибывает по расписанию в 9 утра, и к этому времени тест уже закончится, и старая полоса сможет включить свои огни.

Строительные работы на новой взлетно-посадочной полосе одесского аэропорта были завершены летом этого года, однако полоса до сих порт не введена в эксплуатацию, так как должна быть сертифицирована по международным правилам авиаперевозок.

Как сообщалось ранее, в одесском аэропорту сделали более прозрачным процесс выдачи багажа пассажирам.

Фото: Корреспондент.net