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Одесский 13-й трамвай не ходит уже две недели

Одесский 13-й трамвай не ходит уже две недели

Причина остановки работы маршрута – российский ракетный обстрел 23 апреля. Трамвайные пути проходят возле ЖК «Тирас», в который попала ракета врага.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Работа трамваев прекратилась сразу после обстрела. С тех пор на месте трагедии разбирали завалы. Основная часть этих работ завершилась лишь несколько дней назад.

Всего же сейчас на одесские маршруты выходят 95 единиц общественного электрического транспорта: 53 трамвая и 42 троллейбуса.

Напомним, что днем 23 апреля на Таирова российская крылатая ракета попала в жилой высотный дом (ЖК «Тирас»). Несколько квартир были полностью уничтожены, погибли 7 человек, 1 пропал без вести.

Ранее сообщалось, что из-за ракетных ударов по железной дороге 4 мая задерживается ряд одесских поездов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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