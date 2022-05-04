График поездов из Одессы 4 мая: какие задерживаются из-за обстрелов?

4 мая с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 рейсов. При этом четыре одесских поезда задерживаются из-за обстрелов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Укрзазізниці».

Сегодня, 4 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

#26 Одесса — Рахов — 15:00 #78 Одесса — Ковель — 18:13 #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22 #136 Одесса — Черновцы- 20:49 #12 Одесса – Львов – 21:31 #54 Одесса-Днепр — 21:56 #106 Одесса-Киев -22:03 #8 Одесса-Харьков — 22:25

Все эти рейсы регулярные. Эвакуационных составов не запланировано.

При этом из-за обстрелов россией железнодорожной инфраструктуры 4 мая задерживаются следующие рейсы (по сосоянию на 8:30 утра):

№12 Львов – Одесса (+9:39 часов)

№37 Ужгород – Одесса (+9:44 ч)

№135 Черновцы – Одесса (+7:30 ч)

№38 Одесса – Ужгород (+3:47 ч)

№11 Одесса – Львов (+2:24 ч)

№25 Рахов — Одесса (+5:52 часа);

№92 Одесса — Харьков (+3:15 час);

№8 Одесса — Харьков (+2:45 час);

№106 Одесса — Киев (+1:29 ч);

№22 Трускавец — Харьков (+9:30 час);

№3 Львов — Запорожье (+7:43 часа);

№82 Ужгород — Киев (+5:47 час);

№13 Киев — Солотвино (+5:41 час)

№46 Лозовая — Ужгород (+5:10час);

№145 Львов — Ужгород (+5:08 час);

№81 Киев — Ужгород (+4:13 час);

№6 Запорожье — Ивано-Франковск (+3:26 ч);

№231 Днепр — Львов (+3:17 час);

№88 Ковель — Запорожье (+2:50 час);

№38 Запорожье — Киев (+1:44 ч);

№76 Кривой Рог — Киев (+2:43 ч);

№120 Львов — Запльжье (+2:38 ч);

№16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:20 час);

№149 Полтава — Черновцы (+2:18 ч);

№49 Киев — Трускавец (+2:18 ч);

№14 Солотвино — Киев (+2:13 ч);

№7 Киев — Черновцы (+2:10 час);

№42 Львов — Днепр (+2:09 час);

№37 Киев — Запорожье (+1:49 час);

№91 Киев — Львов (+1:46 час);

№59 Киев — Чоп (+1:44 часа);

№58 Ворохта — Киев (1:28 ч);

№17 Харьков — Львов (+1:25ч);

№774 Львов — Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 час);

№716 Перемышль — Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 час);

№705 Киев — Перемышль (+6:10 час)

№743 Дарница — Львов (ожидает отправления, +3 часа);

№710 Львов — Дарница (+5:15ч).