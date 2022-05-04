График поездов из Одессы 4 мая: какие задерживаются из-за обстрелов?

4 мая с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 рейсов. При этом четыре одесских поезда задерживаются из-за обстрелов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Укрзазізниці».
Сегодня, 4 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #26 Одесса — Рахов — 15:00
- #78 Одесса — Ковель — 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #136 Одесса — Черновцы- 20:49
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр — 21:56
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
Все эти рейсы регулярные. Эвакуационных составов не запланировано.
При этом из-за обстрелов россией железнодорожной инфраструктуры 4 мая задерживаются следующие рейсы (по сосоянию на 8:30 утра):
- №12 Львов – Одесса (+9:39 часов)
- №37 Ужгород – Одесса (+9:44 ч)
- №135 Черновцы – Одесса (+7:30 ч)
- №38 Одесса – Ужгород (+3:47 ч)
- №11 Одесса – Львов (+2:24 ч)
- №25 Рахов — Одесса (+5:52 часа);
- №92 Одесса — Харьков (+3:15 час);
- №8 Одесса — Харьков (+2:45 час);
- №106 Одесса — Киев (+1:29 ч);
- №22 Трускавец — Харьков (+9:30 час);
- №3 Львов — Запорожье (+7:43 часа);
- №82 Ужгород — Киев (+5:47 час);
- №13 Киев — Солотвино (+5:41 час)
- №46 Лозовая — Ужгород (+5:10час);
- №145 Львов — Ужгород (+5:08 час);
- №81 Киев — Ужгород (+4:13 час);
- №6 Запорожье — Ивано-Франковск (+3:26 ч);
- №231 Днепр — Львов (+3:17 час);
- №88 Ковель — Запорожье (+2:50 час);
- №38 Запорожье — Киев (+1:44 ч);
- №76 Кривой Рог — Киев (+2:43 ч);
- №120 Львов — Запльжье (+2:38 ч);
- №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:20 час);
- №149 Полтава — Черновцы (+2:18 ч);
- №49 Киев — Трускавец (+2:18 ч);
- №14 Солотвино — Киев (+2:13 ч);
- №7 Киев — Черновцы (+2:10 час);
- №42 Львов — Днепр (+2:09 час);
- №37 Киев — Запорожье (+1:49 час);
- №91 Киев — Львов (+1:46 час);
- №59 Киев — Чоп (+1:44 часа);
- №58 Ворохта — Киев (1:28 ч);
- №17 Харьков — Львов (+1:25ч);
- №774 Львов — Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 час);
- №716 Перемышль — Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 час);
- №705 Киев — Перемышль (+6:10 час)
- №743 Дарница — Львов (ожидает отправления, +3 часа);
- №710 Львов — Дарница (+5:15ч).