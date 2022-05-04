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График поездов из Одессы 4 мая: какие задерживаются из-за обстрелов?

График поездов из Одессы 4 мая: какие задерживаются из-за обстрелов?

4 мая с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 рейсов. При этом четыре одесских поезда задерживаются из-за обстрелов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Укрзазізниці».

Сегодня, 4 мая, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  1. #26 Одесса — Рахов — 15:00
  2. #78 Одесса — Ковель — 18:13
  3. #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
  4. #136 Одесса — Черновцы- 20:49
  5. #12 Одесса – Львов – 21:31
  6. #54 Одесса-Днепр — 21:56
  7. #106 Одесса-Киев -22:03
  8. #8 Одесса-Харьков — 22:25

Все эти рейсы регулярные. Эвакуационных составов не запланировано.

При этом из-за обстрелов россией железнодорожной инфраструктуры 4 мая задерживаются следующие рейсы (по сосоянию на 8:30 утра):

  • №12 Львов – Одесса (+9:39 часов)
  • №37 Ужгород – Одесса (+9:44 ч)
  • №135 Черновцы – Одесса (+7:30 ч)
  • №38 Одесса – Ужгород (+3:47 ч)
  • №11 Одесса – Львов (+2:24 ч)
  • №25 Рахов — Одесса (+5:52 часа);
  • №92 Одесса — Харьков (+3:15 час);
  • №8 Одесса — Харьков (+2:45 час);
  • №106 Одесса — Киев (+1:29 ч);
  • №22 Трускавец — Харьков (+9:30 час);
  • №3 Львов — Запорожье (+7:43 часа);
  • №82 Ужгород — Киев (+5:47 час);
  • №13 Киев — Солотвино (+5:41 час)
  • №46 Лозовая — Ужгород (+5:10час);
  • №145 Львов — Ужгород (+5:08 час);
  • №81 Киев — Ужгород (+4:13 час);
  • №6 Запорожье — Ивано-Франковск (+3:26 ч);
  • №231 Днепр — Львов (+3:17 час);
  • №88 Ковель — Запорожье (+2:50 час);
  • №38 Запорожье — Киев (+1:44 ч);
  • №76 Кривой Рог — Киев (+2:43 ч);
  • №120 Львов — Запльжье (+2:38 ч);
  • №16 Ивано-Франковск — Харьков (+2:20 час);
  • №149 Полтава — Черновцы (+2:18 ч);
  • №49 Киев — Трускавец (+2:18 ч);
  • №14 Солотвино — Киев (+2:13 ч);
  • №7 Киев — Черновцы (+2:10 час);
  • №42 Львов — Днепр (+2:09 час);
  • №37 Киев — Запорожье (+1:49 час);
  • №91 Киев — Львов (+1:46 час);
  • №59 Киев — Чоп (+1:44 часа);
  • №58 Ворохта — Киев (1:28 ч);
  • №17 Харьков — Львов (+1:25ч);
  • №774 Львов — Дарница (ожидает отправления, время задержки +7:30 час);
  • №716 Перемышль — Киев (ожидает отправления, время задержки +5:30 час);
  • №705 Киев — Перемышль (+6:10 час)
  • №743 Дарница — Львов (ожидает отправления, +3 часа);
  • №710 Львов — Дарница (+5:15ч).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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