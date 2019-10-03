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Новости Одессы и Одесской области

Одесских педагогов поощрили поездкой в Париж

Одесских педагогов поощрили поездкой в Париж

К профессиональному празднику в Одессе на днях чествовали учителей.

Всех собрали в банкетном зале «Ренессанс», где их поздравили первые лица города.

Об этом сообщает dumskaya.net.

После поздравлений в рамках торжества устроили лотерею. На кону было несколько путевок в Париж. Такой щедрый подарок педагогам решили преподнести представители городской власти.

На сцену по очереди вызывали представителей учебных учреждений. “Независимый эксперт”, которым выступила школьница, вращала лототорон, после чего педагоги доставали номерки.

В итоге «счастливые билетики» достались трем счастливчикам: от вечерней общеобразовательной школы N25, учебно-производственного комбината N2 и станции юных техников «Аматор».

Счастливчиками оказались представители трех учебных учреждений

Счастливчиками оказались представители трех учебных учреждений

Фото: dumskaya.net, svejk-tour.ru

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