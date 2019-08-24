Одесских котов принарядили к государственному празднику (фото)

Всех героев городского котомаршрута нарядили в украинские вышиванки.
Об этом в Facebook рассказал активист общественной организации «Небайдужі» Олег Кузьма, выложив на своей странице фото.
“Сегодня одесские коты присоединились к празднованию Дня независимости Украины. С праздником, друзья!” – написал под постом общественный деятель.
Именно он и его товарищ Роман Герасимюк решили так оригинально отметить важную для государства дату в Одессе.
А какая же Одесса без довольных и сытых котов? Их любят, холят и лелеют, и даже памятники устанавливают.
Вот эти самые арт-объекты и украсили активисты.
Прошлись по местам, где обитают котейки, и всех приодели. Даже того, что забрался на самую верхушку фонарного столба.
То ли накидки, то ли воротнички, которые на них надели, украшены национальным орнаментом и выглядят как вышиванки.
Дизайн одежды для скульптур разработала Валентина Кузичкина.
Отметим, скульптурки котов начали появляться в городе пару лет назад. Их установили с подачи организаторов проекта “Одесские коты”. Сейчас арт-объектов уже больше двух десятков. Было бы и больше, но некоторых уже умыкнули вандалы.
Напомним, совсем недавно на Военном спуске исчез один из двух котиков-сфинксов.
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Фото: Facebook Олега Кузьмы
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