Соответствующее распоряжение обнародовала пресс-служба Одесского муниципалитета.

12 миллионов 180 тысяч 988 гривен должны пойти на выплату:

основного долга в размере 3 миллионов 480,5 тысячи гривен;

инфляционных потерь в размере 7 миллионов 224,2 тысячи гривен;

3% годовых в размере 853 тысяч 285 гривен;

пени в размере 623 тысячи гривен.

Эти деньги отсудило у Одесского городского совета общество с ограниченной ответственностью «Компас Проект», которое в 2017 году обратилось в Хозяйственный суд Одесской области с иском против Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета о взыскании 4 миллионов 695,9 тысячи гривен за разработку проектно-сметной документации для строительства магистрали «Север-Юг».

В дальнейшем компания увеличила свои требования с учетом инфляционных потерь, пени и процентов.

Хозяйственный суд удовлетворил иск частично — взыскал с Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета в пользу ООО 3 млн 480,5 тыс. грн основного долга, 1 млн 575,3 тыс. грн инфляционных расходов, 853 тыс. 571 грн 3% годовых, 451 тыс. 131 грн пени, 150 тыс. 541 грн судебного сбора, а в остальной части иска отказал.

Одесский городской совет это постановление обжаловал и проиграл.

Напомним, магистраль “Север- Юг” соединяет между собой два самых больших спальных района Одессы: жилмассивы Таирова и Котовского. Для этого маршрута Одесса получила 13 новых трехсекционных трамваев производства компании «Татра-Юг», купленные за средства Европейского инвестиционного банка.

Их запустят в работу только после завершения строительства дренажной системы и восстановления путей на спуске Виталия Блажко (Маринеска) и реконструкции разворотного кольца по ул. 28-й Бригады.

Отметим, экспертные работы по установлению причин проседания дороги на спуске Маринеска стоили городскому бюджету 1 миллион 140 тысяч гривен.