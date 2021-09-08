Одесские врачи борются за жизнь маленькой школьницы: ее сбил на мопеде подросток

В Килие семилетняя девочка возвращалась домой из школы, когда ее на мопеде сбил на пешеходном переходе 15-летний подросток. Девочка получила серьезную травму головы и перелом ноги. В состоянии комы ее госпитализировали.

Об этом сообщает «Бессарабия INFORM»

Случай полон трагических подробностей.

Этого не должно было случиться. Парень по возрасту не имел права управлять мопедом, да еще и ехал по улице, на которой запрещено движение двухколесных транспортных средств.

Чтобы узнать, кто родители пострадавшего ребенка, свидетелям ДТП пришлось достать из рюкзака школьницы дневник и там найти имена и контакты родителей.

В публикации сказано, что, по рассказу свидетелей, девочка сильно кричала, а потом потеряла сознание.

Когда ее госпитализировали, врачи сообщили, что ребенок впал в кому. С переломом ноги и в состоянии комы школьницу перевезли в реанимационное отделение Одесской детской областной больницы.

Сейчас одесские врачи борются за ее жизнь.

Совсем недавно Одессу потряс случай, когда автомобиль на скорости 150 км в час сбил на пешеходном переходе одиннадцатикласника. Тогда молодого человека также доставили в больницу в бессознательном состоянии.

После этого случая мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился принудительно ограничить скорость автомобилей на опасном участке проспекта Шевченко, где случилась трагедия.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе легковой автомобиль сбил ребенка на самокате.

Фото “Бессарабия INFORM”