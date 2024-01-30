Новости Одессы и Одесской области

Одесские волонтеры начали срочный сбор для военных на «нуле»

Одесские волонтеры начали срочный сбор для военных на «нуле»

Одесская волонтерская группа «Технари» начала срочный сбор на сто фонарей для спецназовцев. Волонтеры просят помочь собрать 420 тысяч гривен, чтобы успеть сделать заказ до 3 февраля.

Информацию о сборе изложил на своей facebook-странице представитель волонтерской группы инженер-волонтер Игорь Астахов.

Волонтеры спешат собрать необходимую сумму – 420 тысяч гривен до 2 февраля, чтобы успеть купить 100 фонарей. Потому что 3 февраля Китай начинает праздновать Новый год, и все логистические операции и поставки прекращаются до 18 февраля. А заказ должен быть именно из Китая.

По словам Игоря Астахова, один такой фонарь, с учетом сумасшедшей скидки, которую предоставили волонтерам, логистике, пошлинам и налогам, стоит примерно 4 000 гривен.

Эти фонари необходимы мотивированным украинским защитникам:

цитата Астахова

Как рассказывает волонтер, военным они необходимы, ведь помогают уничтожать врага.

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Пока неравнодушные украинцы собрали уже на 40 фонарей. Есть еще несколько дней, чтобы закрыть сбор.

Перевести средства одесским «Технарям» можно несколькими способами:

  • 5375 4114 0951 2600 — Монобанк;
  • https://send.monobank.ua/jar/8gxrL1bzS9 — Банка;
  • Номер карты банки — 5375 4112 1481 7079;
  • 5351 2901 9900 7247 — Укрсиббанк;
  • PayPal: [email protected]

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Редакция ПРОФИЛЬ

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