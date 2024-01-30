Одеські волонтери розпочали терміновий збір для військових на “нулі”

Одеська волонтерська група “Технарі” розпочала терміновий збір на сто ліхтарів для спецпризначенців. Волонтери просять допомогти зібрати 420 тисяч гривень, аби встигнути зробити замовлення до 3 лютого.
Інформацію про збір виклав на своїй facebook-сторінці представник волонтерської групи, інженер-волонтер Ігор Астахов.
Волонтери поспішають зібрати необхідну суму – 420 тисяч гривень до 2 лютого, аби встигнути купити 100 ліхтарів. Тому що 3 лютого Китай починає святкувати Новий рік і всі логістичні операції й поставки припиняються до 18 лютого. А замовлення має бути саме з Китаю.
За словами Ігоря Астахова, один такий ліхтар, з урахуванням шаленої знижки, яку надали волонтерам, логістики, мит та податків, коштує приблизно 4 000 гривень.
Ці ліхтарі необхідні вмотивованим українським захисникам:
Як розказує волонтер, військовим вони необхідні, адже допомагають нищити ворога.
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Наразі небайдужі українці зібрали вже на 40 ліхтарів. Є ще кілька днів, аби закрити збір.
Переказати кошти одеським “Технарям” можна декількома способами:
- 5375 4114 0951 2600 – Монобанк;
- https://send.monobank.ua/jar/8gxrL1bzS9 – Банка;
- Номер карти банки – 5375 4112 1481 7079;
- 5351 2901 9900 7247 – Укрсиббанк;
- PayPal: [email protected]
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