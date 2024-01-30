Одеські волонтери розпочали терміновий збір для військових на “нулі”

Інформацію про збір виклав на своїй facebook-сторінці представник волонтерської групи, інженер-волонтер Ігор Астахов.

Волонтери поспішають зібрати необхідну суму – 420 тисяч гривень до 2 лютого, аби встигнути купити 100 ліхтарів. Тому що 3 лютого Китай починає святкувати Новий рік і всі логістичні операції й поставки припиняються до 18 лютого. А замовлення має бути саме з Китаю.

За словами Ігоря Астахова, один такий ліхтар, з урахуванням шаленої знижки, яку надали волонтерам, логістики, мит та податків, коштує приблизно 4 000 гривень.

Ці ліхтарі необхідні вмотивованим українським захисникам:

Як розказує волонтер, військовим вони необхідні, адже допомагають нищити ворога.

Наразі небайдужі українці зібрали вже на 40 ліхтарів. Є ще кілька днів, аби закрити збір.

Переказати кошти одеським “Технарям” можна декількома способами:

5375 4114 0951 2600 – Монобанк;

https://send.monobank.ua/jar/8gxrL1bzS9 – Банка;

Номер карти банки – 5375 4112 1481 7079;

5351 2901 9900 7247 – Укрсиббанк;

PayPal: [email protected]

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