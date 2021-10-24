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Одесские водолазы лишились уникального катамарана – его продали эстонцам

Одесские водолазы лишились уникального катамарана – его продали эстонцам

Флагман одесского водолазного флота – катамаран Auguste Piccard продали эстонской компании. Теперь он будет работать в Балтийском море.

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Об этом рассказал капитан и один из создателей Auguste Piccard, глава правления МООО “Украинский центр морских экспедиций” Владлен Тобак.

Одесский катамаран продали из-за разногласий

По словам Тобака, катамаран был продан его партнером из-за разногласий.

“К сожалению, проект Auguste Piccard прекратил свою работу в Украине. Его продали за моей спиной. У нас остается “Калипсо”, на котором мы продолжим исследования подводных объектов, однако без катамарана это будет гораздо сложнее”,

– признался капитан.

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Что представляет из себя катамаран Auguste Piccard

Уникальный катамаран Auguste Piccard, плавучую базу для подводных исследований, построили на средства энтузиастов дайвинга и спустили на воду в начале 2014 года.

За семь лет эксплуатации в Черном море исследовательское судно приняло участие в нескольких десятках экспедиций. С его помощью был установлен Мемориал памяти на месте гибели двух тысяч советских военнопленных, ушедших на дно вместе с немецким транспортом “Зальцбург“.

Длина Auguste Piccard — 22 метра, ширина — 8 метров, водоизмещение — 85 тонн. Катамаран способен автономно работать в 50-мильной удаленности от берега больше месяца.

На борту катамарана имеются водолазный отсек, опреснительная установка, компрессоры, барокамера, специальная система получения дыхательной смеси NITROX, система автоматической идентификации судна, навигационное оборудование SIMRAD, современный радар, который в тихую погоду способен “увидеть“ даже одиночного пловца. Кроме того, на борту есть чувствительные гидроаккустические приборы, два мощнейших поисковых прожектора и вспомогательный катер “Зодиак“, который спускает на воду гидравлический кран-манипулятор.

Напомним, 21 октября в порт Одессы зашло научное судно Belgica – его подарило Украине королевство Бельгия.

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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