Одесские велосипедисты будут пикетировать мэрию

Одесские велосипедисты 22 июля проведут акцию около здания городского здания городского совета на Думской площади.

Как сообщает общественная организация “Веловектор” в Фейсбук, активисты планируют задать власти вопрос: “Где наши велодорожки”.

“За последние три года в Одессе не сделано ни одной велодорожки, передвигаться по городу велосипедом или малым электротранспортом опасно”, – сказано в сообщении об акции.

Начало акции в 9:00, а 10:00 – стартует сессия горсовета Одессы.

Ранее “Одесская жизнь” разбиралась в проблеме и писала, сможет ли Одесса стать городом для велосипедистов?