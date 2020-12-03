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В Одессе появился унитазный арт-объект, а после исчез (фото)

В Одессе появился унитазный арт-объект, а после исчез (фото)

«Унитазный арт-объект» появился на постаменте бывшего памятника Жукову в Одессе, в сквере на проспекте Небесной сотни.

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Ранее на этом месте был бюст советского Маршала. Но его там давно уже нет, а сам постамент остался. Имеется и надпись: «маршал Жуков».

Вот как раз на этом постаменте и появилась сантехника, а именно — унитаз, да еще завернутый в черный полиэтиленовый пакет, что и запечатлел на фото одессит Иван Бошку и разместил на своей странице в Facebook.

на месте памятника Жукову

Унитазная инсталляция вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Ну а позже Иван Бошку опубликовал новые фото: унитаз кто-то стащил — то ли с постамента, то ли в прямом смысле, а вместо него на постаменте «выросли» цветы.

бывший бюст Жукову

Одесса, Маршал

Напомним, в Одессе обсудят вопрос о декоммунизации наоборот — возвращении проспекту Небесной сотни старого названия.

Фото: Facebook Ивана Бошку

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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