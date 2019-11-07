Где сейчас барельеф Жукову, и что думают одесситы о его сносе

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий.

«Теперь пусть историки и чиновники выясняют правомочность как его установки, так и демонтажа», – подчеркнул депутат.

При этом он выразил мнение, что для того, чтобы в дальнейшем «не создавать нездоровый ажиотаж вокруг исторического наследия, харьковчанам, львовянам и одесситам необходимо предоставить возможность через механизм местного референдума самим решать, каким памятникам быть в их громадах».

На месте демонтированного барельефа маршалу Жукову на здании областного военкомата в ближайшее время появится памятная доска героям, родом из Одесский области, погибшим в зоне АТО.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» подробно описывала ситуацию вокруг демонтажа барельефа Жукову.

Мы также собрали мнения одесситов по этому вопросу, которые они высказывают в социальных сетях.

Елена Шаврук: «Под его (Жукова) командованием моя двоюродная бабушка прошла всю войну: начинала рядовой, заканчивала старлеем медслужбы. 5-го мая вошла в Рейхстаг, участвовала в освидетельствовании трупов Гитлера и Евы Браун. Так что я по ее рассказам знаю, что было на самом деле».

Владимир: «Мне отец рассказывал, что во время войны он лично слышал, как говорил Жуков: «ну и что — много погибнет, бабы других нарожают». И отношение моего отца к Жукову передалось мне, так что я поддерживаю съем барельефа».

Олег Близнюк: «Жуков после ВОВ в Одессе за 2 года освободил, очистил от всей бандитской нечисти, воров и мародеров наш город. Только бандиты желают сегодня просто уничтожить память порядка в Одессе, уничтожая портреты и бюсты».

Наталья Эртнова: «У него кличка была – «кровавый маршал». Его судить надо было за тысячи погибших солдат, которых он кидал в мясорубку. А в Одессе он вообще уничтожал население. Пора бы знать свою историю, а не выдуманные советские мифы».

Артем Караджян: «В 2018 в пригороде Берлина Карлсхорсте прошла церемония открытия памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову».

Odessit-Ukr: «Пока не развенчалась пропаганда, для немцев Гитлер тоже был героем. Хотя некоторые и спустя много лет не верили во все ужасы «гитлеровской машины». Мало того, что Жуков — палач, так еще и жлобовитый вор. Вагонами тянул из Германии барахлишко — патефоны, отрезы на костюмы — как самый последний спекулянт. Не должна такая особа портить облик нашего славного украинского города».

Валентина Трищенко: «Где полиция и городские власти? Почему без референдума уничтожают нашу историю?».

Неравнодушный: «Это правильное решение. Жаль, что работники райвоенкомата сами это не сделали. И не надо снова начинать здесь разводить ругань о том, кто на самом деле маршал Жуков. Для Украины и украинцев — это точно негативный персонаж. Он столько людей положил бездумно, что за это ему не может быть прощения».

Cергей Eфименко: «Хватит мыть кости ветеранам. Идите лучше строить дорогу Вилково – Килия».

Морпех: «Давно пора. Этот мясник Жуков только в совке карьеру сделать мог. В той же Германии, или США его самого бы к стенке поставили бы за такие потери. А тут народу много, можно на их крови карьеру и медали заработать».

Евстрастий: «Я бы на свой вкус ограничился информационной табличкой рядом с памятником, что, мол, фигура спорная. Все же — это часть истории, хоть и где-то неприглядная. Нужно пересматривать отношение к этим моментам, а не просто искоренять. От прошлого никуда не денешься».

Татьяна: «Ох, разбередили еще одну рану в Одессе. А работникам теперешнего военкомата в том здании это место станет вечным укором: за малодушие, беспринципность и продажность!».

Фото: Александр Иваницкий, Радио Свобода