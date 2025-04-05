Під час засідання бюджетної комісії Одеської міської ради затвердили рішення про виділення 100 мільйонів гривень на доплати вчителям у період з квітня по серпень 2024 року. Ще 100 мільйонів планують додати на період до кінця року. Загальний обсяг фінансування складе 200 мільйонів гривень.

Виплати здійснюватимуться щомісячно у розмірі від 1 000 до 2 000 гривень. Сума залежить від кваліфікаційної категорії педагога. Метою цієї ініціативи називають збереження та залучення молодих спеціалістів у сферу освіти.

За словами представників міськради, нестача молодих кадрів у школах Одеси стала системною проблемою. Влада розглядає фінансове стимулювання як один із ефективних способів вирішення цього питання.

Раніше ми розповідали, як в умовах війни працюють вчителі та навчаються діти.