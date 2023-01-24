Одесские трамваи и троллейбусы будут ходить с большим интервалом

Одесский электротранспорт сегодня работает в ограниченном режиме Из-за нехватки электроэнергии 23 января 2023 года на линии вышло меньше трамваев и троллейбусов, чем обычно. Из-за этого выросли интервалы движения. ПОДРОБНЕЕ

Раритеты одесского трамвайного депо на Молдаванке: они не только возили пассажиров (фото) Здесь все экспонаты — «мега». И все они — натуральные: Музей одесского электротранспорта хранит их в старом одесском депо на Алексеевской площади. И не только хранит, но и показывает, и с любовью рассказывает о своих исторических старичках. И люди сюда приходят, слушают с огромным любопытством, задают директору Музея Максиму Коновалову бездну вопросов. ПОДРОБНЕЕ