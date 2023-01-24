Одесские трамваи и троллейбусы будут ходить с большим интервалом

Сегодня, во вторник, 24 января 2023 года, из-за ограничения лимитов на электроэнергию от ДТЭК одесский электротранспорт будет курсировать с большим интервалом.
Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».
«Из-за ограничения лимитов на электроэнергию от ДТЭК мы вынуждены уменьшить количество подвижного состава на линии, вследствие чего интервал движения значительно увеличился. Приносим извинения за неудобства»,
– говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в течение дня в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света.