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Отключения света в Одессе: какими они будут 24 января

Отключения света в Одессе: какими они будут 24 января

В ночь на вторник, 24 января 2023 года, в Одессе и области применялись экстренные отключения света, а в течение дня будут действовать стабилизационные.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

По информации энергетиков, в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии после российских атак. И ограничения потребления электроэнергии от компании «Укрэнерго» на сегодняшний день таковы:

  • ночью от 437,4 до 439,5 МВт;
  • днем (с 7:00 до 24:00) от 535,2 до 627,2 МВт. Отметим, что это немного больше, чем днем ранее, когда свет одесситам отключали более чем на 6 часов.

«В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны», – отмечают в ДТЭК.

Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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