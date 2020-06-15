На улице Гаванной поселилась мега-хрюшка (фото)

Добродушное домашнее животное, ставшее «памятником», арт-объектом, а также рекламным трюком, сразу же сделалось предметом обсуждения в соцсетях.

Одесситы, чутко относящиеся ко всему новому, что появляется на одесских улицах, как обычно водится в таких случаях, разделились на две группы. Одни умиляются: какая, мол, прелесть, опять же, к природе поближе, дети радуются.

Другие относятся к такому «свинскому явлению» резко отрицательно: нечего, мол, в

историческом центре подобное устанавливать, тут старинные дома, улица самая что ни на сеть

историческая, и такое «свинство на пол улицы» — ни к чему.

На Гаванной можно встретить и других свинок (поменьше, зато с молодняком) в качестве украшения витрин. Имеется здесь и корова — поменьше чем знаменитая Ромина на Дерибасовской, но тоже со своим «характером».

Ранее на Французском бульваре появились “читающие коты“.

Фото: Мария Котова

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