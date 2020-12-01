Одесские школьники перешли на дистанционное обучение: кого это коснулось?

В Одессе школьников среднего и старшего звена перевели на дистанционную форму обучения.

“Дистанционка” вводится уже с сегодняшнего дня, 1 декабря и продлится до 11 декабря. Такое решение принял штаб мэрии по чрезвычайным ситуациям.

Оно связано с тем, что в школах болеют 400 педагогов, которые как раз преподают в средних и старших классах. У 191 учителя подтвердили коронавирус.

Как сообщила в Фейсбук директор городского департамента образования Елена Буйневич, переход на дистанционку касается лишь школ, которые подчинены муниципалитету. Частные школы принимают решение самостоятельно.

По состоянию на сегодня, 30 ноября, на карантине находились 223 класса в разных школах Одессы.

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