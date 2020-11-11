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Одесские рестораторы с кастрюлями выйдут на акцию протеста

Одесские рестораторы с кастрюлями выйдут на акцию протеста

Представители ресторанного бизнеса и работники их заведений выйдут на акцию протеста против карантинных ограничений. 

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Акция запланирована на 10:00 11 ноября и пройдет около Кабмина и зданий ОГА в 23 городах городах Украины одновременно. В том числе и в Одессе.

Об этом в Facebook сообщила Украинская ресторанная ассоциация.

“Участники акции выйдут на митинг с плакатами, в привычной профессиональной одежде: в кителе и фартуке – вместе с кастрюлями, половниками, крышками кастрюль для создания шумового эффекта”, – сказано в сообщении.

Напомним, в “орнажевой” карантинной зоне, в которую входит и Одесса, работа ресторанов и других заведений общественного питания запрещена в ночное время.

Летом 2020 года одесские рестораторы уже выступали против подобных ограничений.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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