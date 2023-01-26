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Одесские поезда задерживаются из-за обстрела

Одесские поезда задерживаются из-за обстрела

Из-за российской ракетнй атаки часть железной дороги обесточена. С задержкой более 30 минут следуют 5 поездов в Одессу и из Одессы.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

Пока опаздывают следующие одесские поезда:

  • 🚆№77/78 Ковель — Одесса (+1 ч 07 мин);
  • 🚆№743/744 Киев — Львов (+54 мин);
  • 🚆№91/92 Одесса — Харьков (+42 мин);
  • 🚆№191/192 Одесса — Краматорск (+42 мин);
  • 🚆№787/788 Шостка — Киев (+30 мин).

Также железнодорожники сообщают, что пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев — Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения под теплотягой успешно завершена. Поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания.

Напомним, что утром 26 января российские агрессоры вновь обстреляли Украину крылатыми ракетами. О том, куда попали вражеские снаряды и каковы повреждения, можно прочитать, перейдя по этой ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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