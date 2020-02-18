На Черемушках в Одессе пьяный водитель устроил массовое ДТП

Инцидент произошел на улице Ивана и Юрия Лип.

Водитель автомобиля Мерседес не справился с управлением и въехал в припакованные машины. В результате он повредил четыре авто: Шкоду, Тойоту Ярис, Тойоту Хайс и ДЭУ.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Автомобилист пострадал, также получил травмы его пассажир. На место аварии выезжал следователь. Установлено, что водитель был пьян.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции

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