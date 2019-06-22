Пьяный водитель на «Aуди» протаранил 5 автомобилей в Черноморске

Водитель автомобиля “Aуди Q8” не справился с управлением и разбил пять припаркованных машин на проспекте Мира в Черноморске.

В результате ДТП пострадал проходивший мимо мужчина, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Прохожего задело припаркованной машиной. Ему оказали медицинскую помощь на месте – жизни и здоровью ничего не угрожает.

28-летний водитель “Aуди” (из Киевской области) находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза. В отношении правонарушителя составлены админпротоколы.