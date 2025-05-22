Как сообщают в мэрии города, такое покрытие имеет маслянистую текстуру, поэтому должно препятствовать нанесению на него вандальных надписей, например, краской или маркером.

Кроме того, примерно раз в год коммунальщики также обрабатывают бронзовые памятники специальным раствором. Это средство защищает бронзовые памятники или элементы памятников от образования зеленого налета (окислов), так называемой патины.

Также специалисты периодически обновляют надписи на памятниках, окрашивают их, при необходимости устраняют последствия вандализма, а в теплое время года регулярно моют.

Недавно специалисты предприятия выполнили работы по обновлению крашеных элементов обелиска городу-герою Одессы «Крылья Победы», памятнику одесситам-чернобыльцам и комплексу памяти воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, «Печальная память столетия».

Также выполнен ремонт плиточного покрытия скульптурной композиции «Девушка и дельфин» и памятника одесситам-чернобыльцам.

Как сообщалось, в первую неделю мая были завершены работы возле Театра музыкальной комедии, где специалисты обновили известный памятник.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета