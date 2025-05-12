Работники Коммунального предприятия «Сервисный центр» выполнили ремонт плиточного покрытия и устранили сколы тумбы памятника «Девушка и дельфин». Во время этих работ было заменено и отшлифовано поврежденную плитку. Дополнительно, монумент покрыли специальной антивандальной жидкостью, что упрощает устранение возможных надписей. Прилегающая территория также была приведена в надлежащий вид.

Кроме указанных работ, работники предприятия на регулярной основе осуществляют уборку подчиненных территорий. Они проводят покос травы в санитарных зонах скважин бюветных комплексов, обеспечивают техническое обслуживание оборудования бюветов и очистку чаш фонтанов от случайного мусора.

В теплое время года коммунальщиками также систематически проводятся работы по мытью объектов монументального искусства, не являющихся культурным наследием, а также памятников-фонтанов. При необходимости памятники также ремонтируют.

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