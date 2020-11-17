Одесские нахалстрои: сколько их «выросло» за неделю?

В Одессе на прошлой неделе зафиксировали 22 незаконных объекта строительства (так называемых нахалстроя). Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Так, с 9 по 13 ноября сотрудники управления ГАСК городского совета обнаружили по 7 нахалстроев в Приморском и Киевском и по 4 – в Малиновском в Суворовском районах города.

По всем фактам сотрудники ГАСК составили соответствующие акты и направили правоохранителям.

Напомним, неделей ранее в Одессе зафиксировали 20 нахалстроев.

Также сообщалось, что в октябре этого года лидером по нахалстроям стал Киевский район Одессы.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета