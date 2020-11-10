Новости Одессы и Одесской области

Нахалстрои Одессы: сколько мэрия насчитала за неделю?

Нахалстрои Одессы: сколько мэрия насчитала за неделю?

На прошлой неделе в Одессе зафиксировали 20 незаконных строительных объектов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Так, на прошлой неделе сотрудники ГАСК Одесского горсовета обнаружили по 6 самовольных объектов в Киевском и Приморском районах, а в Малиновском и Суворовском — по 4.

По всем фактам составили акты, нарушения зафиксировали, материалы по большинству объектов отправили в правоохранительные органы.

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Напомним, в октябре лидером по нахалстроям в Одессе стал Киевский район. Всего в течение прошедшего месяца сотрудники ГАСК Одесского горсовета зафиксировали 96 незаконных строительных объектов.

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Фото: пресс-служба Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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