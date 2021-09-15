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Одесские мотопатрульные прервали путешествие «наркомопеда»

Одесские мотопатрульные прервали путешествие «наркомопеда»

Мотопатрульные остановили мопед, водитель и пассажир которого были «под кайфом». При осмотре у них еще и обнаружили наркотические вещества. Мужчин передали полицейским.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Вчера, во время патрулирования Малиновского района города, стражи порядка обратили внимание на мопед, водитель которого двигался с нарушениями правил дорожного движения.

Общаясь с водителем и пассажиром, полицейские обнаружили у них явные признаки наркотического опьянения. Стражи порядка предложили им пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении в установленном законом порядке, однако те отказались.

Кроме того, пассажир пояснил, что обнаруженные у него 9 блистеров с таблетками – это метадон.

Инспекторы составили на водителя админпротоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Также патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, поскольку у задержанных были при себе запрещены вещества.

Ранее мы сообщали, что патрульные задержали одесситку с посылкой, полной наркотиков.

А также про акцию на Таирова по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков на фасадах одесских зданий.

Фото патрульной полиции Одессы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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