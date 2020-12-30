Одесские медики торговали наркотиками и рецептами на них (видео)

В Одессе сотрудники одного из медицинских центров незаконно выписывали рецепты на наркотическое лекарственное средство “метадон”. Оно используется в заместительной терапии при лечении наркоманов, однако рецепты выдавали людям, которые такое лечение не принимают.

Полиция провела обыск в медицинском центре (его название не разгласили) и обнаружила там 81 упаковку с наркотиками и психотропами.

Также стало известно, что рецепты медики продавали по 500 грн за штуку, а за одну таблетку метадона брали по 180 грн. Правоохранители также зафиксировали одну такую покупку, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Торговцев рецептами могут лишить свободы на три года.