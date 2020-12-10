Новости Одессы и Одесской области

Одесские любители спорта тренируются на улице при любой погоде (фото)

Одесские любители спорта тренируются на улице при любой погоде (фото)

Несмотря на минусовую температуру и первый снег, огромное количество любителей спорта продолжают заниматься на открытом воздухе.

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Корреспондент «Одесской жизни» понаблюдал, как горожане активно проводят время в районе Трассы Здоровья.

Пройдя буквально километр вдоль побережья, мы встретили представителей нескольких спортивных направлений. Большинство катались на обычных велосипедах и модных сейчас фэтбайках – велосипедах с очень толстыми покрышками (отсюда и название) для езды в любое время года по грунту, высокой траве и даже песку.

Некоторые устроили пробежку, а кто-то тренировался на специально оборудованной площадке. Люди в основном занимались в одиночку.

На Трассе Здоровья нам удалось поговорить с одним из спортсменов Сергеем, который подтягивался на турнике.

«Я тренируюсь на улице и в дождь, и в снег. Ощущение совершенно другие, чем во время занятий в спортзале. На холоде все делаешь живее и результаты лучше», – рассказывает Сергей.

Также он отметил, что главное – всегда брать с собой перчатки, ведь на морозе без них просто нереально заниматься.

тренировка на улице

Трассе здоровья

бег по трассе

велосипедист едет по трассе

велосипедист и котик

пробежка по Трассе здоровья

поездка на фэтбайке

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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