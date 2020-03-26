Одесские коммунальщики сами соорудили аппарат для дезинфекции. Теперь его протестируют

Сотрудники КП «Горзелентрест» и КП «Одесгорэлектротранс» смонтировали конструкцию для дезинфекции и установили ее в Одесской инфекционной больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

«Вот такой нехитрый аппарат. Установили конструкцию в инфекционной больнице, протестируем. При положительном результате готовы наладить производство», – написал Дмитрий Жеман.

Вот такой вот не хитрый агрегат для дезинфекции совместными усилиями смонтировали сотрудники КП Горзелентрест и КП Одесгорэлектротранс. Установили конструкцию в инфекционной больнице, протестируем… При положительном результате готовы наладить производство. Gepostet von Dmitry Zheman am Mittwoch, 25. März 2020

Фото, видео: Дмитрий Жеман

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