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Новости Одессы и Одесской области

Одесские катакомбы прославились в Америке

Одесские катакомбы прославились в Америке

Статья о достопримечательности Одессы появилась в разделе “Тревел” онлайн издания CNN. Чтобы больше узнать о катакомбах, авторы советовались с одесским гидом одного из турагентств.

В публикации Одессу называют очаровательным местом, чуть ли не самым лучшим в Украине. А катакомбы -“одним из наиболее протяженных лабиринтов в мире”.

Американцы признаются, что место это, хоть и является уникальным, но о нем мало кто знает, ведь оно расположено под землей. И поэтому, пишут в CNN, у него, наверняка, много секретов.

Далее авторы перечисляют примечательные факты об одесском подземелье. В частности, пишут о том, что их длина – свыше двух тысяч километров. При этом подчеркивают, что в Риме и Париже протяженность подземных выработок едва дотягивает до 500 км.

– Таинственные и дикие, катакомбы Одессы обещают невероятные приключения любому, кто осмелится там побывать, – отмечает CNN.

Фото: Pavlo Fedykovych

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