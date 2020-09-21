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Заброшенные штольни в Одесской области превратили в арт-пространство (фото) 

Заброшенные штольни в Одесской области превратили в арт-пространство (фото) 

Загнитковские штольни – необычный объект, оставшийся селу в наследство с советских времен. Начиная с пятидесятых годов прошлого века там велась добыча известняка, но уже более 30 лет работы в штольнях не ведутся. Общая протяженность подземелий протянулась более чем на 5 км. Попасть туда несложно, но потеряться внутри все таки можно, поэтому заходить без проводника туда не рекомендуется. Чтобы удовлетворить любопытство и местных жителей и туристов была и организована эта арт-акция. 

Первую выставку в штольне решили посвятить чумакам. Легендарных путешественников прошлого рисовали дети и изображали художники и студенты одесской Грековки, художники-аматоры из сел района.  А посмотреть ее приехали не только жители села, но и гости со всей округи и даже из Одессы. 

Подобно главным героям – чумакам, эта выставка – выставка странствующая и увидеть ее можно будет в селе малая Слободка, в Кодыме, а финальной точкой путешествия станет  выставочный зал музея Степова Украина в Одессе.  

Идея, дать вторую жизнь заброшенным объектам была давно. Но коммерческую добычу камня, тут уже навряд ли восстановят, хотя материал тут был добротный, кирпич выходил крепкий. Из него и построено большинство домов в селе. А идея попробовать организовать импровизированное арт – пространство пришла во время работы над созданием туристического маршрута  “Шпаків шлях. Дорогами легенд”, который совсем скоро должны представить на суд его создатели. 

Так выглядит штольня в обычные дни. 

Фото Павла Катеренича и Юлии Сущенко 

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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