Заброшенные штольни в Одесской области превратили в арт-пространство (фото) 

Загнитковские штольни – необычный объект, оставшийся селу в наследство с советских времен. Начиная с пятидесятых годов прошлого века там велась добыча известняка, но уже более 30 лет работы в штольнях не ведутся. Общая протяженность подземелий протянулась более чем на 5 км. Попасть туда несложно, но потеряться внутри все таки можно, поэтому заходить без проводника туда не рекомендуется. Чтобы удовлетворить любопытство и местных жителей и туристов была и организована эта арт-акция.

Первую выставку в штольне решили посвятить чумакам. Легендарных путешественников прошлого рисовали дети и изображали художники и студенты одесской Грековки, художники-аматоры из сел района. А посмотреть ее приехали не только жители села, но и гости со всей округи и даже из Одессы.

Подобно главным героям – чумакам, эта выставка – выставка странствующая и увидеть ее можно будет в селе малая Слободка, в Кодыме, а финальной точкой путешествия станет выставочный зал музея Степова Украина в Одессе.

Идея, дать вторую жизнь заброшенным объектам была давно. Но коммерческую добычу камня, тут уже навряд ли восстановят, хотя материал тут был добротный, кирпич выходил крепкий. Из него и построено большинство домов в селе. А идея попробовать организовать импровизированное арт – пространство пришла во время работы над созданием туристического маршрута “Шпаків шлях. Дорогами легенд”, который совсем скоро должны представить на суд его создатели.

Так выглядит штольня в обычные дни.

Фото Павла Катеренича и Юлии Сущенко