Как прошел матч Динамо-Шахтер на одесском стадионе: пиротехника, Зеленский и много полиции

Вчера вечером на стадионе «Черноморец» в Одессе прошел футбольный матч за Суперкубок Украины. Киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

Счет был открыт в первом тайме — гол в ворота киевлян забил бразилец Алан Патрик. Горняки контролировали ситуацию в этом поединке до 80 минуты, но потом Никита Бурда и Денис Гармаш вывели киевлян вперед.

В результате «Динамо» сравнялось с «Шахтером» по количеству побед в Суперкубке Украины — по 8 трофеев на счету каждой команды. Этот кубок позволил киевлянам догнать «Шахтер» по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Теперь у клубов по 34 трофея.

Проведение Суперкубка потребовало принять усиленные меры безопасности: порядок охраняли около 1200 полицейских. При этом болельщиков просили не приносить взрывоопасные предметы и провокационную атрибутику.

Тем не менее, как передает «7 канал», вратаря «Динамо» травмировали, бросив в него с трибуны предмет, похожий на дымовую шашку. Через несколько минут он пришёл в себя.

На этом футбольные фанаты не останавливались, продолжая бросать пиротехнику. От этого «Черноморец» затянуло дымом.

Внимание болельщиков привлекло появление на матче президента Украины Владимира Зеленского, сообщают Oblvesti.

Напомним, перед матчем полиция задержала 12 агрессивных болельщиков возле стадиона «Черноморец».

Фото: ФК “Динамо”, 7 канал, Облвести