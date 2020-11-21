Одесские истории: о картишках и прочих азартных удовольствиях (видео)

Игорная лихорадка в Одессу пришла раньше, чем в другие города Российской империи. Причиной тому стали порт и национальные диаспоры.

Первыми одесскими «казино» стали ярмарки и кабаки. Тогда игры не регулировались никакими правилами и законами. Действовало только одно ограничение — запрещалось играть в кости и карты военным.

Итальянская диаспора Одессы в первые годы существования города проводила так называемые «казино италиано». Там собирались семьи коммерсантов. Они музицировали, танцевали и играли в карты.

Об этом и многом другом видео от «Одесской жизни».

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