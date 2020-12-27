В Одессе полицейские «обломали кайф» любителям ночного дрифта (видео)

Вчера вечером, 26 декабря, в Одессе патрульные полицейские перекрыли участок недостроенной трассы Север – Юг у путепровода «Поездного», где автоклуб «Мост» планировал провести последние в этом году автогонки.

Как пишет «Думская», полицейские заблокировали место нелегальных состязаний с двух сторон, используя служебные машины и коммунальную технику.

В назначенное время на прилегающих к путепроводу улицах собралось около 200 автомобилей. Но, сообразив, что заезда не будет, вскоре разъехались.

Позже любители быстрой езды сначала покатались у старого терминала аэропорта, а потом приехали к железнодорожному вокзалу, где создали пробку. Вскоре туда прибыли и патрульные, которые заблокировали автомобилистов.

По информации из соцсетей, некоторых особо рьяных нарушителей задержали. В ход пошел слезоточивый газ. В полиции данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

По словам самих дрифтеров, они заблокировали проезд в знак протеста на действия полиции.

Отметим, что против гонок у путепровода «Поездного» выступают местные жители. По их словам, гонщики рассекают всю ночь, шумят и перекрывают трассу. Из-за заторов иногда не может проехать даже скорая.

В октябре, после многочисленных жалоб местных жителей, патрульные организовали дежурство экипажа у «Поездного», чтобы дрифтеры не нарушали общественный порядок.

Фото и видео: Думская