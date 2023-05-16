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Одесские гандболисты выиграли «серебро» и не подвели умершего на игре наставника (фото)

Одесские гандболисты выиграли «серебро» и не подвели умершего на игре наставника (фото)

Завершился очередной украинский гандбольный сезон. Сразу две команды из Одесского региона могут занести его в свой актив — ГК “Одесса” и ГК “Измаил”.

Сезон украинского гандбола 2022/2023 можно назвать историческим для этого вида спорта в Одесской области.

Гандбольный клуб «Одесса» за этот сезон стал дважды “серебряным”. К решающим матчам команду готовил Евгений Марченко и уже в начале месяца одесситы завоевали историческое второе место в Суперлиге. В «серебряном» финале одесситы в серии гандбольных пенальти обыграли «Донбасс». Команда вернулась в игру со счетом 28:33, но смогла выравнять счет до 33:33. А после победила в гандбольной «лотерее».

атака

14 мая в Ужгороде в полуфинале Кубка Украины ГК «Одесса» одержал победу над ГК «Донбасс» уже в основное время со счетом 27:22. Лучшими в составе одесситов стали вратарь Вадим Леонтьев и Денис Саварин, забросивший 10 мячей. В финале Кубка одесситы уступили явному фавориту турнира запорожскому «Мотору» — 27:40.

вратарь

Запорожская команда «Мотор», обыграв поочередно «Одессу» и «Донбасс», выборола 11-е чемпионство. Эта команда выступает во второй немецкой гандбольной Бундеслиге, и составляет мощную конкуренцию украинским командам. 

Однако одесским гандболистам все же надо отдать должное — свое главное достижение они установили несмотря на сложный период в жизни команды — 17 марта 2023, накануне матча чемпионата Украины в Одессе, скоропостижно скончался главный тренер команды Михаил Щукин.
Именно при его руководстве команда одесситов достигла наивысших спортивных результатов за всю свою историю:

  • выиграла Высшую лигу (2018);
  • дошла до финала Кубка Украины (2020);
  • впервые сыграла в еврокубках (2020, 2021, 2022);
  • в 2021 году впервые в истории одесского гандбола завоевала бронзу украинской Суперлиги;
  • в 2022 году Михаил Щукин второй раз подряд привел «Одессу» к 3 месту национального чемпионата.

Еще одни герои гандбольного сезона — клуб «Измаил». Подопечные Дмитрия Сердюка в первый же сезон выступления в профессиональной лиге добились повышения в классе. Сезон 23/24 команда из Измаила начнет в Суперлиге. А также гандбольный клуб «Измаил» вышел в “Финал четырех” Кубка Украины, где сыграл с опытными коллективами: «Мотором» и в матче за третье место «Донбассом». Четвертое место в Кубке в первый же год существования — высокое достижение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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