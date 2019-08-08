Одесские гандболисты стали рекордсменами в Европе

Команду ветеранов гандбола из Одессы признали одой из лучших в Европейской федерации гандбола.

Как передает Odessa.online, наши спортсмены неоднократно становились чемпионами европейского уровня.

Не так давно они привезли из Италии домой уже четвертую победу Европейских игр мастеров. Именно после этого одесситы и попали в книгу рекордов Европы.

Украинцы стали первыми ветеранами, победившими четыре раза подряд. До этого подобных результатов команды солидного возраста участников не достигали ни в одном виде спорта. А одесские гандболисты за четыре года не огорчили болельщиков ни одним проигрышем.

Фото: odessa.online