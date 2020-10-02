Одесские фонтаны отправляют в «зимнюю спячку»

Как сообщили в мэрии Одессы, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к поэтапной консервации фонтанов в связи с окончанием весенне-летнего периода.

Так, вчера были отключены фонтаны «Ваза большая» в Центральном парке Шевченко и фонтан «Русалочка» в дендропарке Победы. На очереди и другие фонтаны.

В процессе консервации из фонтанов выпустят воду, демонтируют форсунки и снимут электродвигатели.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в сентябре вандалы «напали» на фонтан на Театральной площади рядом с Оперным театром. Они повредили трубопровод и сломали две форсунки верхней чаши фонтана. В результате фонтан пришлось чинить.