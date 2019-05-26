Новости Одессы и Одесской области

Пижамы и тапочки: как в Одессе отмечали День рождения добрососедства

  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства
  • день рождения добрососедства

Возобновить традицию дворового добрососедства решили в Одессе. По этому поводу устроили настоящий День рождения добрососедства прямо в Городском саду на Дерибасовской. 

Специально для праздника в ротонде Горсада оборудовали импровизированный одесский двор с его обязательными атрибутами: диван, дети, бабушки, рисунки на асфальте, домашняя одежда и тапочки и, конечно, веревки, на которых сушится белье.

Инициаторы флешмоба – соседи из дома 43 по ул. Жуковского, которые оборудовали в своем дворе арт-площадку. Они уверены – добрососедство родилось именно в одесских дворах, а сейчас самое время его возродить, отпраздновав его День рождения.

Праздник обустроили по всем правилам: добрая музыки с виниловых пластинок – как когда-то, праздничный торт со свечками и клубничный компот.

Чтобы доброе соседство поселилось в как можно большем количестве дворов, по мнению инициаторов праздника, соседи должны найти общую идею, которая их бы сплотила надолго. Например, устроить культурное пространство.

– Ведь когда мы, там, меняем канализационные трубы – это нас объединяет на день, на два. Но вот мы в своем дворе сделали сцену – теперь у нас двор-сцена. И соседи не только не против, а наоборот, уже принимают участие в мероприятиях, – рассказывает Дмитрий Ковбасюк, инициатор флешмоба и проекта “Двор-сцена”.день рождения добрососедства

Дмитрий Ковбасюк

Помочь дворам найти и воплотить «свой» проект поможет первая Школа культуры соседства, которая пройдет в Одессе в конце июня. А еще через три месяца запланировано проведение Фестиваля одесских дворов – чтобы оценить, что из этого вышло.

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Наталия Браславская
Наталия Браславская
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