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Одесские дети песней поздравили украинцев с Днем Независимости (видео)

Одесские дети песней поздравили украинцев с Днем Независимости (видео)

Ко Дню Независимости Украины одесситы и творческие коллективы города подготовили музыкальное видеопоздравление.

Трогательное поздравление появилось на сайте Городского совета Одессы

Голавная роль — Полина Ильяш, исполнители песни – детский хор «Жемчужины Одессы» Одесского городского дворца детского и юношеского творчества.
Участники — Одесский муниципальный театр духовой музыки им. народного артиста Украины А. Салика.

Напомним, что сегодня, 24 августа 2022 года, Украина в 31-й раз отмечает День Независимости.

Ранее мы публиковали видео, где спросили у одесских детей, что для них означает Украина и что они знают о независимости.

Еще по теме: В честь Дня Флага и Дня Независимости Украины одесские музыканты спели а капелла государственный гимн.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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