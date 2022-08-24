Одесские дети песней поздравили украинцев с Днем Независимости (видео)

Трогательное поздравление появилось на сайте Городского совета Одессы

Голавная роль — Полина Ильяш, исполнители песни – детский хор «Жемчужины Одессы» Одесского городского дворца детского и юношеского творчества.

Участники — Одесский муниципальный театр духовой музыки им. народного артиста Украины А. Салика.

Напомним, что сегодня, 24 августа 2022 года, Украина в 31-й раз отмечает День Независимости.

Ранее мы публиковали видео, где спросили у одесских детей, что для них означает Украина и что они знают о независимости.

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