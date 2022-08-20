Новости Одессы и Одесской области

Маленькие одесситы рассказали о войне и независимости Украины (видео)

В канун дня Независимости «Одесская жизнь» спросила у одесских детей, что для них означает Украина и что они знают о независимости.

Несмотря на то, что мы поговорили с очень маленькими одесситами, почти каждый из них вспомнил, что сейчас в Украине идет война.

«Россия нападает, а Украина не хотела ее трогать, но пути решили объявить войну», – говорит один из детей.

Еще один оказался переселенцем и рассказал: «Мой родной город Херсон, в котором я родился, оккупировали. Я бы пожелал своей стране выиграть эту войну и вернул Крым, Херсон и Донбасс».

«На нас нападают, бомбят города, но мы все равно выигрываем, потому что мы сила», – считает еще один мальчик.

Многие из детей понимают, что означает независимость. Одна из девочек объясняет это так: «Мы не зависим ни от чего, мы отдельное государство. И мы сами можем себе указывать, что нам делать. Украина независима, потому что она способна себя прокормить сама, потому что у нас нормальные президенты, и они могут править нашим государством».

Фото: скриншот с видео

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить