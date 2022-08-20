Маленькие одесситы рассказали о войне и независимости Украины (видео)

В канун дня Независимости «Одесская жизнь» спросила у одесских детей, что для них означает Украина и что они знают о независимости.

Несмотря на то, что мы поговорили с очень маленькими одесситами, почти каждый из них вспомнил, что сейчас в Украине идет война.

«Россия нападает, а Украина не хотела ее трогать, но пути решили объявить войну», – говорит один из детей.

Еще один оказался переселенцем и рассказал: «Мой родной город Херсон, в котором я родился, оккупировали. Я бы пожелал своей стране выиграть эту войну и вернул Крым, Херсон и Донбасс».

«На нас нападают, бомбят города, но мы все равно выигрываем, потому что мы сила», – считает еще один мальчик.

Многие из детей понимают, что означает независимость. Одна из девочек объясняет это так: «Мы не зависим ни от чего, мы отдельное государство. И мы сами можем себе указывать, что нам делать. Украина независима, потому что она способна себя прокормить сама, потому что у нас нормальные президенты, и они могут править нашим государством».

Фото: скриншот с видео