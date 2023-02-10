Одесские бюветы начали оснащать генераторами (видео)

Бюветные комплексы Одессы оснащают генераторами. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Благодаря генераторам подача воды происходит в непрерывном режиме. Таким образом, даже при обесточивании района граждане могут бесплатно получать очищенную питьевую воду.

Напомним, ранее стало известно, что уже на этой неделе к генераторам подключат все одесские бюветы.

В настоящее время коммунальщики уже установили на три бювета генераторы, полученные от друзей города из Италии. А до конца недели Одесса получит еще 13 генераторов, которые приобретены благодаря грантовым деньгам правительства Германии. Их сразу установят на оставшиеся бюветы.

По данным мэрии, каждый бюветный комплекс в смену обслуживает от 300 до 600 одесситов, а при форс-мажорных обстоятельствах эта цифра повышается в разы.

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