Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе и пожаловался на ДТЭК

Город сейчас активно переводит питание своей инфраструктуры на генераторы. Речь идет о котельных, насосных и бюветах. При этом у мэрии есть претензии к поставщику электричества – “Одесским электросетям”

Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

В сложившихся условиях, по его словам, сейчас главная задача — обеспечить одесситов отоплением и водой. Это, в свою очередь, зависит от наличия электроэнергии.

ДТЭК не согласовывает графики и игнорирует сотрудничество

Геннадий Труханов рассказал, что за электроэнергию отвечают компания-поставщик НЭК “Укрэнерго” и распределительная ДТЭК. В Одессе это ее подразделение “Одесские электросети”.

Вот как раз к “Одесским электросетям” у Геннадия Труханова есть вопросы.

Во-первых, ни одного раза городская власть не получила от компании графиков. Да, есть объективные обстоятельства: постоянная смена мощностей, какие предоставляют городу, но, не зависимо от этого, графики должны быть согласованы с городом, чтобы люди могли планировать свое время, могли приготовить еде или зарядить гаджеты. А бизнес, в свою очередь, мог работать и поддерживать экономику страны. Во-вторых. Мэрия предложила ДТЭКу задействовать на аварийных работах городские аварийные бригады. Речь идет о восьми бригадах с автотехникой. Соответствующий договор был направлен в компанию еще в декабре, но до сих пор не получили никакой реакции.

Ситуация с отопление в Одессе

Геннадия Труханов рассказал, что сейчас город реализует реальные, практические вещи. Благодаря партнерам из Германии Одесса получила два генератора мощность по 1 мегаватту. Эти генераторы уже питают две городские котельные. Дополнительно партнеры предоставили нам генераторы мощностью от 200 до 600 киловатт. Их устанавливают в других 15 котельных. Благодаря работе этих генераторов на период отключения электроэнергии теплом обеспечены 510 домов, а это 90 тысяч жителей.

Сейчас в Одессе 92% жителей города обеспечены теплом. Ведется работа по восстановлению теплоснабжения тех 8%, что остались. Это малые котельные, которые обслуживают малые группы домов.

Мэр сообщил, что всего по состоянию на 9 февраля городу предоставлено 247 генераторов мощностью от трех до 1250 киловатт. Но сейчас нам надо еще 105 генераторов для всех одесских котельных.

Ситуация с водой в Одессе

Что касается водообеспечения, то по словам мэра, коммунальщики уже установили генераторы на три бювета благодаря друзьям из Италии. До конца недели Одесса получи еще 13 генераторов, которые приобретены благодаря грантовым деньгам правительства Германии. Их сразу установят в оставшиеся бюветы.

Также генераторами обеспечены передвижные очистные установки воды, которые передал в дессу японский город-побратим Йокогама.

С 5 февраля в Одессу поступают генераторы из Киева. Их распределяют по объектам Инфоксводоканала и дренажным насосным станциям. Но надо учитывать, что на установку таких генераторов надо много времени. Сложности добавляет то, что для этого необходимо дополнительное электрооборудование: различные инверторы и автоматы и другое, которых сейчас нет на рынке.

Также сложно обеспечить питанием от генераторов многоэтажных жилых домов. Нельзя оперативно подключить многоэтажку к генераторы. В большинстве случаев менять или даже заменять все коммуникации.

Но главное, сейчас, по словам Труханова, в Одессе есть все необходимое для поддержания критической инфраструктуры.

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