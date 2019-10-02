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Новости Одессы и Одесской области

Сотрудницы одесской библиотеки станцевали и спели о любви к книгам (видео)

Сотрудники одесской библиотеки им. Грушевского оригинально отметили День библиотекаря.

Они сняли ролик, где в песне выразили из любовь к книгам.

Библиотекари сочинили римейк на песню «Мама, я танцую!». Рассказали, как сильно любят формат чтения по-старинке, так, что по ним плачут интернет и вай-фай.

Актерами выступила, в основном, женская часть коллектива, засветился в клипе лишь один молодой человек.

«Друг мой, я тоскую, книгу хочу крутую», – спели библиотекари.

При этом сотрудницы библиотеки еще сплясали зажигательный танец, напоминающий «цыганочку». Для перформанса они переоделись в пестрые наряды, а некоторые дополнили образ ярким цветком в волосах.

Фото: скрин видео 

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